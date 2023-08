Lucas Glover remporte le Wyndham Championship, Thomas Detry termine 21e

La victoire est revenue à l'Américain Lucas Glover. Le vainqueur de l'US Open 2009, qui n'avait plus remporté de tournoi PGA depuis deux ans, a rendu une dernière carte de 68 (2 sous le par). Il termine avec un total de 260(-20) avec deux coups d'avance sur son compatriote Russell Henley et le Sud-Coréen A, Byeong-Hun.

Le Bruxellois, 7e après une carte de 66 au 1er tour, avait ensuite chuté au classement, se retrouvant 40e après un 2e tour en 71 coups. Une carte de 64 lui avait permis de remonter à la 11e place au terme du 3e tour. Dimanche, il a bouclé le 4e et dernier tour en 70 coups (3 birdies et 3 bogeys), ce qui l'a fait reculer à la 21e place du classement final.

C'est le titre sur le circuit PGA pour Glover, 43 ans.

A noter que le dernier tour à dû être interrompu pendant deux heures à cause d'une tempête, ce qui a perturbé Russell Henley, en course pour la victoire et qui a après la reprise du jeu concédé trois bogeys sur les trois derniers trous.