Maaseik contre Roulers en tête d'affiche des huitièmes de finale chez les messieurs

Les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de volley-ball débuteront vendredi soir. Chez les messieurs, l'affiche de la journée entre Maaseik et Roulers, les deux finalistes du défunt championnat, aura lieu samedi.

Mendo Booischot, Namur, Stekene Sint-Gillis, BW Nivelles, Marke Webis et Noorderkempen rêvent de poursuivre leur parcours en tant que Petits Poucets. Et il est déjà acquis qu'une formation de Nationale atteindra les quarts, Namur et Stekene s'affrontant ce week-end.

Les dix équipes de Lotto Volley League, qui font leur entrée en lice à ce stade de la compétition, et six formations de Nationale passées par les tours préliminaires croiseront le fer ce week-end, de vendredi à dimanche.

L'affiche que tout le monde attend opposera, déjà, Maaseik et Roulers, deux favoris au trophée. Respectivement vice-champion et champion de Belgique, les deux matricules flandriens n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en championnat et pourraient profiter de ce duel au sommet pour lancer leur saison.

La structure de la compétition est semblable chez les dames, avec dix équipes de l'élite et six formations de Nationale: Stekene Sint-Gillis, Louvain, Limal Ottignies, KVC Zoersel, Amigos Zoersel et Wellen.

L'an dernier, Asterix Avo Beveren avait mis la main sur la Coupe après une finale folle face à Charleroi. Les deux formations pourraient se retrouver au même stade en mars prochain étant placées dans deux parties de tableau différentes.