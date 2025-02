Il lui explose un oeuf au visage: le face à face tendu entre deux boxeurs anglais

Les deux boxeurs Chris Eubank Jr et Conor Benn s'affronteront le 26 avril prochain à Londres pour une sorte de revanche paternelle. Chris Eubank Jr est le fils de l'ancien champion de boxe Chris Eubank Sr, tandis que Conor Benn est le fils d'un autre champion de boxe, Nigel Benn. Les deux pères se sont déjà affrontés par le passé à deux reprises: une victoire par KO d'Eubank en 1990 et un match nul en 1993.

Durant leur face à face, Chris Eubank Jr, avec un oeuf caché dans sa main, envoyait une gifle au visage de Conor Benn. L'oeuf éclatait et cela rendait fou de rage Conor qui voyait son équipe s'interposer entre lui et son futur adversaire. Chris a justifié cet acte particulier par un message sur son compte X: "Apparemment, la contamination par des œufs était la raison de ses deux tests de dépistage de drogue ratés. Je l'ai donc contaminé avec un œuf".

Apparently egg contamination was the reason for his two failed drugs tests. So I contaminated him with an egg pic.twitter.com/6P7iY9GY7f