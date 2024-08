A Madrid, skier dans un centre commercial quand il fait 34 degrés dehors

Partager:

Pierre-Philippe MARCOU Ils retirent leurs tongs et passent une combinaison de ski, font claquer les crochets des chaussures et enfilent les gants. Il fait plus de 30 degrés cet après-midi là à Madrid, mais les clients de la station de ski couverte Snozone ignorent la torpeur de l'été... et les questions liées à l'environnement. Une brise glacée saisit les visiteurs dès le hall. Après l'ours polaire de l'entrée, les râteliers à ski, les tapis antidérapants et les casiers cadenassés plongent les estivants dans un autre univers.

A Arroyomolinos, à une vingtaine de kilomètres au sud de Madrid, le centre commercial Xanadu abrite depuis 2003 Snozone, qui offre une piste inclinée de 250 mètres de longueur recouverte de neige artificielle, ouverte 365 jours par an de 10H00 à 22H00. Entre un télésiège et un téléski, par - 3°, une trentaine de skieurs dévalent la pente du gigantesque hangar sous une lumière artificielle, et sous le regard amusé des badauds rassemblés derrière les baies vitrées. Pour deux heures de ski, il faut compter une quarantaine d'euros entre le matériel et les vêtements. - "Pas trop écologique" - Le "Ski Club de Carcassonne" (sud de la France) vient ici depuis sept ans, explique Thomas Barataud, moniteur dans la station des Angles, dans les Pyrénées orientales: "à l'époque, on skiait l'été sur les glaciers, mais la conjoncture fait que c'est un peu compliqué. Ici, on a de la neige dure et du froid pour entretenir les gamins dans le ski, c'est le top".

La dizaine d'élèves "section compétition" vont, durant une semaine, enchaîner les slaloms sur la partie réservée aux clubs, à la surface très dure et plus technique. "C'est pas trop écologique", admet cet instructeur de 43 ans, "mais nous, ce qu'on cherche, c'est le rendement et le ski. On s'adapte à ce qu'on nous propose, et ça, c'est une bonne alternative". "Quand on sort à 16H00, ça fait bizarre, on est en short et claquettes !", dit-il en riant. Pierre-Philippe MARCOU Une de ses élèves, Cyrila Pena, décrit, elle aussi, "un choc thermique: on se prend le soleil en pleine face le soir". Si l'adolescente de 18 ans trouve le cadre "génial", elle avoue que "quand j'en parle à mes amis, y'en a certains qui me disent +Mais t'as pas honte d'aller skier à l'intérieur?+"