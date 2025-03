F1 - GP d'Australie: Lando Norris s'offre la première pole de la saison

Et pour cause: ces premières qualifications de la saison ont été disputées sous une chaleur (plus de 30 degrés) qui ne préfigure en rien les conditions météo du reste du week-end, avec de la pluie attendue dimanche pour la course. Une situation qui pourrait déjà rebattre les cartes à l'entame du championnat.

Les deux monoplaces oranges s'élanceront dimanche à partir de 15h00 locales (05h00 belges) Paris) devant le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull).

Pour son premier GP avec Ferrari, le septuple champion du monde Lewis Hamilton, encore en rodage, partira seulement de la 8e place aux côtés de son coéquipier monégasque Charles Leclerc, 7e.