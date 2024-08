Manon Claeys reste prudente: "Pour rééditer Tokyo il faudra que tout se passe bien"

Après deux journées remplies par la cérémonie d'ouverture en tant que porte-drapeau et l'inauguration de la Lotto Paralympic Belgium House, la cavalière de dressage Manon Claeys a encore quelques jours avant de débuter ses Jeux Paralympiques mercredi (épreuve individuelle), vendredi (épreuve par équipe) et peut-être samedi (épreuve libre). Jeudi, elle se projetait déjà sur la semaine prochaine.

Comme aux Jeux Olympiques, les épreuves équestres se dérouleront à Versailles. "Un endroit unique", se réjouit Claeys. "J'ai vraiment hâte. Je pense que nous n'aurons plus jamais un site de compétition pareil. C'est magnifique, mais d'un autre côté, ce sera aussi très tendu pour les chevaux. Ils n'y sont pas vraiment habitués. Il s'agira de voir ce que mon cheval (Katharina Sollenburg, ndlr) va faire. J'ai vu mon entraîneur Domien (Michiels, ndlr) pendant sa compétition aux Jeux Olympiques. Je sais donc à quoi m'attendre".

Claeys ne voulait pas parler de ses ambitions. "Je ne veux pas me mettre la pression", a-t-elle déclaré. "J'espère surtout faire trois très bonnes épreuves. J'ai un très jeune cheval avec moi et la concurrence est très relevée. Il y a beaucoup de paires avec plus d'expérience, mais j'ai confiance en elle et en l'équipe qui est derrière moi."