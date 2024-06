Manon De Roey prend un bon départ dans le tournoi mixte en Suède

De Roey, 32 ans, a inscrit quatre birdies et un bogey sur sa carte. Avec un total trois coups sous le par, l'Anversoise termine avec six coups de plus que le Suédois Sebastian Soderberg, en tête. Celui-ci a fait deux coups de mieux que l'Anglais Alex Fitzpatrick et que le Sud-Africain Dylan Fritelli.

Comme son nom l'indique, le Scandinavian Mixed invite messieurs et dames à participer. Chez les dames, la Suédoise Linn Grant et l'Irlandaise Lauren Walsh sont les mieux classées à une cinquième place partagée (67 coups)