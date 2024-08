Manon De Roey termine la première journée de golf avec une treizième place partagée

De Roey figurait dans le premier trio à s'élancer sur le parcours du Golf National à Guyancourt. La Belge a terminé avec quatre birdies et autant de bogeys. Elle a réussi son premier birdie au trou 7, mais a concédé un bogey au trou suivant. Elle s'est retrouvée en mauvaise posture, partant à la faute aux trous 11 et 12 avant de rétablir la situation avec des birdies aux trous 14 et 15. Malgré un bogey au trou 16, De Roey a pu rentrer au club-house dans le par grâce à un birdie en fin de parcours.

La tête est occupée par la Française Céline Boutier, qui a rendu la meilleure carte (65, -7) du premier tour. Elle devance la Sud-africaine Ashleigh Buhai de trois coups et un quatuor composé de la Mexicaine Gaby Lopez, la Suissesse Morgane Metraux, la Colombienne Mariajo Uribe et l'Américaine Lilia Vu, de cinq coups.

De Roey, 32 ans, dispute ses deuxièmes Jeux. A Tokyo, en 2021, elle avait terminé 49e.