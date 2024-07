Martin Allegro impuissant au 1er tour face au Japonais Harimoto, la 6e tête de série

Le gaucher boussutois de 28 ans s'est incliné très nettement devant le jeune Japonais de 21 ans Tomokazu Harimoto, 9e mondial et 6e tête de série, 4 sets à 0 (11-3, 11-2, 11-3, 11-5). La rencontre n'a duré que 22 minutes.

Nuytinck et Allegro étaient les premiers représentants belges présents en tennis de table aux Jeux Olympiques depuis Jean-Michel Saive en 2012 à Londres. L'actuel président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) avait disputé ses 7e et derniers JO dans la capitale britannique.