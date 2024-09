Martin Clobert conclut les Jeux pour la Belgique avec une 11e place sur le marathon

Le Namurois de 31 ans, qui souffre d'une maladie oculaire héréditaire et dégénérative, a couru les 42,195 km en 2h38:34, à un peu moins de cinq minutes de son record personnel (2h33:46). Durant le marathon, il a été accompagné par les guides Valentin Poncelet et Sébastien Thirion.

La délégation belge conclut ces Jeux Paralympiques avec quatorze médailles: sept en or, quatre en argent et trois en bronze. Par rapport aux Jeux de Tokyo, en 2021, le Team Belgium a glané une médaille de moins, mais trois titres en plus. Il y a trois ans le bilan était de quatre médailles d'or, trois d'argent et huit de bronze.

Les sprinteurs en fauteuil roulant Maxime Carabin et Léa Bayekula (tous deux sur 100 m et 400 m), la cavalière Michèle George (épreuve individuelle et freestyle) et le pongiste Laurens Devos ont fourni les sept médailles d'or. Les para-cyclistes Ewoud Vromant (poursuite individuelle 3 km et contre-la-montre) et Maxime Hordies (contre-la-montre) ainsi que le sprinteur en fauteuil roulant Peter Genyn (100 m) ont remporté l'argent. Genyn a également décroché le bronze sur 200 m, tout comme les para cyclistes Tim Celen et Jonas Van de Steene (tous deux en contre-la-montre).