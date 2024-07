Matthis Besard sixième au BMW International Open, Thomas Pieters finit à la neuvième place

Lors du BMW International Open (2,5 millions de dollars) qui s'est déroulé sur le parcours de golf Eicheried à Moosinning, en Allemagne, près de Munich, les Belges ont réalisé de bonnes performances avec la sixième place de Matthis Besard et la neuvième place de Thomas Pieters.

Besard, 24 ans, a réalisé un trou en un lors de son premier tour (72 coups). Le golfeur originaire de Flandre-Occidentale a ensuite réalisé des tours de 66 et 69 coups. Lors de son dernier tour, il a d'abord réussi quatre birdies mais a dû inscrire deux bogeys sur sa carte. Au dix-huitième et dernier trou, un par-5, il a réussi un autre eagle, ce qui lui a permis de réaliser un tour de 68 coups, soit quatre coups en dessous du par. Avec son score final de 275 coups, soit treize sous le par, il compte cinq coups de plus au classement final que l'Écossais Ewen Ferguson, qui a gagné le tournoi.

Thomas Pieters, 32 ans, a réalisé un excellent dernier tour après des tours précédents réalisés en 69, 70 et 71 coups. Avec six birdies, deux eagles et quatre bogeys, Pieters a rendu une carte de 66, meilleur score de la journée. Il s'est hissé à une neuvième place partagée avec 276 coups au total.