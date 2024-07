Mauvaise journée en Andalousie pour Thomas Pieters et son équipe des Rangegoats

Le Sud-Africain Dean Burmester est en tête du tournoi avec 66 coups devant le Sud-Coréen Danny Lee, deuxième à un coup, et l'Espagnol Eugenio Chacarra, troisième à deux coups. L'équipe Stinger GC, composée de Burmester et de ses compatriotes Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel et Brandon Grace, est en tête du classement par équipe.

"C'est une journée à oublier rapidement, a expliqué Pieters. "Le vent violent, qui changeait constamment de direction, et la chaleur accablante ont joué les trouble-fêtes. Demain, il fera plus frais et le vent sera plutôt modéré. Cela devrait être à mon avantage. La journée d'aujourd'hui a été épuisante. Quand on voit que seuls sept joueurs sont restés sous le par, on comprend que la journée a été difficile pour tous les golfeurs présents aujourd'hui."

Pieters, quatrième aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 et 16e aux Jo de Tokyo il y a trois ans, n'a pas pu se qualifier pour des troisièmes jeux consécutifs, en raison de sa présence sur le LIV Tour. "Bien sûr, c'est malheureux, mais c'est comme ça maintenant et il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça", a-t-il déclaré.