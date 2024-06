Michael Obasuyi s'impose sur 100 m haies avec un nouveau chrono de haut vol en 13.24

Sur le 100 m haies, Anne Zagré et Yanla Ndjip-Nyemeck ne verront pas Paris, elles qui ont pris la 1re et la 2e place avec 13.05 et 13.10. Noor Vidts a terminé 3e en 13.34, 18/100e au-dessus de son record personnel.

Vanessa Sterckendries sera en principe présente à Paris au lancer du marteau. Elle était 28e au classement olympique avant le début des Nationaux et a performé avec un lancer à 68m22. Il en va de même pour Timothy Herman au javelot, qui était 26e et a lancé 79m19.

Sur 1.500 mètres féminin, deux championnes de Belgique ont été couronnées: Marie Bilo et Lore Quatacker ont toutes deux terminé en 4:34.236, au 1/1000e près, et partageront le titre.