Michèle George en or au Test individuel de dressage, son 6e titre paralympique, Van Ham 6e

Michèle George, sur Best of 8, a remporté le Grand Prix Test individuel de para dressage des Jeux Paralympiques de Paris, mercredi à Versailles. Elle enlève la 7e médaille belge, et la 4e mercredi, dans ces Jeux.

La native d'Ostende, qui vit à Waregem, a obtenu 76.692 % des points et devancé l'Allemande Regine Mispelkamp (73.231) et la Britannique Sophie Wells (72.257).

Elle enlève à 50 ans son 6e titre paralympique et le 4e consécutif dans ce Test individuel après Londres (2012) et Rio (2016) avec Rainman, et Tokyo (2021) déjà avec Best of 8. Elle a aussi remporté le titre en Freestyle en 2012 et 2021. La quadruple championne du monde disputera l'épreuve Freestyle samedi 7 septembre (à partir de 10h57).