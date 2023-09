Mondial-2023: les Fidji historiques, l'Afrique du Sud impitoyable, l'Angleterre assure

Les Fidjiens, dominateurs et audacieux, ont mis fin à une disette de victoire face aux Australiens longue de 69 ans, en s'imposant avec beaucoup de détermination et en inscrivant un essai, à Saint-Etienne.

Surtout, ils rejoignent l'Australie, qui a miraculeusement obtenu le bonus défensif, à la deuxième place du groupe C avec six points, derrière les Gallois (10 pts), et relancent totalement la course à la qualification dans le groupe C.

L'Australie jouera très gros le 24 septembre à Lyon face au pays de Galles. Et elle évoluera sans son capitaine Will Skelton, blessé à un mollet.

En soirée, l'Angleterre, sans être conquérante, a battu le Japon 34 à 12 en inscrivant quatre essais et avec le point du bonus offensif, à Nice. Le XV de la Rose fait un pas vers les quarts de finale de Coupe du monde de rugby après deux journées.