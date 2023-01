Mondial de hand: les Bleus, au chaud, attendent les Allemands

Les Bleus sont fixés: ils affronteront mercredi en quarts de finale du Mondial de hand l'Allemagne, qui s'est inclinée au bout d'un match engagé et à suspense contre la Norvège (28-26), lundi à Katowice (Pologne).

La Mannschaft termine deuxième du groupe III pendant que la France, première du groupe I après son succès la veille contre l'Espagne (28-26), était déjà à Gdansk, lieu du quart de finale, mercredi.

. Un jour de repos en plus

Les Allemands, qui ont pu espérer terminer en tête de leur poule (un nul leur suffisait) en passant pour la première fois en tête à la 52e minute, effectueront mardi, veille du quart, les quelque 500 km de trajet jusqu'aux bords de la mer Baltique.

Une route sud-nord à travers la Pologne empruntée 24 heures plus tôt par les Français, qui disposeront eux d'un jour de repos plein avant le rendez-vous dans l'Ergo Arena (11.000 places environ).

"Cela peut-il faire la différence ? On verra. S'il y avait une recette permettant de gagner le quart car on a un jour de repos de plus que l'adversaire, je serais en mesure de l'utiliser. Ce n'est pas le cas" a commenté dimanche le sélectionneur des Bleus Guillaume Gille, toutefois conscient de bénéficier du "luxe de découvrir, dans le salon de l'hôtel à Gdansk", le prochain adversaire.