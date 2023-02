Mondiaux de ski alpin: le géant Marco Odermatt encore sacré

Dans le géant, sa discipline fétiche, le Suisse Marco Odermatt a obtenu une nouvelle médaille d'or mondiale, vendredi à Courchevel, qui le consacre un peu plus comme le nouveau roi du ski alpin.

Après sa descente triomphante dimanche, le N°1 mondial avait encore du feu dans les skis, sur la piste glacée de l'Éclipse. Deuxième de la première manche derrière Marco Schwarz, Odermatt a renversé cet ordre établi en début d'après-midi, pour repousser l'Autrichien à la troisième place, à 40/100.

Un autre Suisse, Loïc Meillard, est parvenu à s'immiscer entre les deux pour s'emparer de la médaille d'argent et signer un doublé helvète, 32/100 derrière son compatriote.

Fort de ses huit victoires et quinze podiums de l'hiver en Coupe du monde, "Odi" était arrivé à Courchevel avec l'étiquette du jeune prince en quête d'une première médaille mondiale, en guise de couronnement.

"Quand on gagne une fois, on veut gagner une deuxième fois... donc ce n'est pas fini", avait-il prévenu dans un sourire plein de malice à l'issue de sa descente dorée.

- Domination suisse -

Médaillé d'or olympique l'an dernier et vainqueur de quatre des cinq géants qu'il a disputés cette saison, "Odi" confirme en plus sa domination dans cette discipline.

Dans la deuxième manche, Odermatt a mis la pression sur Schwarz, en prenant place sur le fauteuil de leader avant que l'Autrichien ne s'élance. Comme souvent, le skieur de 27 ans a craqué sous la pression pour finalement prendre la troisième place derrière "Odi" et Loïc Meillard, auteur d'une seconde manche fantastique.

Odermatt et Meillard doivent en partie leur performance du jour à leur entraîneur, qui a dessiné le tracé de la deuxième manche du géant.

Skieur le plus polyvalent au monde, Schwarz n'est pas parvenu à offrir à l'Autriche, l'un des pays du ski, sa première médaille d'or, et doit se contenter d'une place frustrante. Une de plus après l'argent du combiné derrière Alexis Pinturault, la sixième place du super-G, et la quatrième de la descente.

Outre l'avènement d'Odermatt, cette course marque la domination de la Suisse, qui, d'un superbe doublé, accroît son avance en tête du classement des nations avec trois titres et sept médailles au total.