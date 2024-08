Natation: timing, puissance et coulée, comment Léon Marchand travaille ses quatre nages

Pour son entraîneur Bob Bowman, interrogé mi-juillet, le papillon de Marchand "s'est nettement amélioré au niveau du timing de la respiration, et de la façon dont cela affecte ses bras et le mouvement de son corps en général."

"J'ai pris plus de puissance, je suis plus haut sur l'eau. Et au niveau des jambes aussi, j'ai un ciseau qui est plus propulsif qu'avant", décrivait-il aux Championnats de France en juin.

. Le crawl, +work in progress+

Interrogé l'an passé aux Championnats de France, Marchand estimait que le crawl était la nage sur laquelle il avait la marge de progression la plus importante. Il visait alors "une nage un peu plus grande, plus profilée pour pouvoir mieux finir mes courses".

"J'ai vraiment envie de faire un bon 200 m crawl un jour. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera", a estimé le Toulousain en mars dernier lors des finales du championnat universitaire américain.

"Je pense que j'ai des capacités en crawl encore à développer et à beaucoup travailler. Ce sont des courses qui demandent de la répétition mais je suis de mieux en mieux."

Mais Bob Bowman s'est montré un peu plus sévère: "Son crawl est pire qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, mais il a oublié comment le nager. Mais il va s'en souvenir, ça va aller."

. La coulée, l'atout majeur

Pour construire ses victoires et faire la différence sur ses adversaires, Marchand s'appuie également sur ses coulées, les parties de la course nagées sous l'eau. "Léon est probablement le meilleur nageur du monde sous l'eau, il est peut-être même meilleur que Michael Phelps", estimait Bowman en 2022.

Marchand n'est pas forcément celui qui produit les coulées les plus rapides, mais sa force réside surtout dans sa régularité. "Ce n'est peut-être pas le plus puissant, mais par contre il a cette capacité à le faire sur toutes les coulées, sur toute la durée de l'épreuve. C'est ça qui est vraiment fort", explique son entraîneur français Nicolas Castel.

"Ce sont des choses qui font vraiment mal au niveau des poumons, au niveau des jambes, etc. Ce n'est pas toujours facile mais quand on voit qu'on gagne de l'avance grâce à ça, c'est assez sympa", apprécie Marchand.