Natation: Titmus s'offre son 3e or olympique, Dressel le 8e

Éblouissante sur 400 m nage libre, l'Australienne Ariarne Titmus a décroché samedi aux JO de Paris son troisième or olympique et le deuxième sur la distance, alors que la légende américaine Caeleb Dressel s'est offert un huitième titre grâce au relais 4x100.

"Mes jambes sont fatiguées mais je suis surtout soulagée", a confié Titmus, qui a "senti les attentes et la pression autour de cette course plus que tout dans (sa) vie", avant de triompher dans une Arena La Défense en feu.

Détentrice de six des dix meilleurs chronos de l'histoire, Ariarne Titmus a longtemps flirté avec son record du monde pour maintenir en respect Summer McIntosh, en tête aux 50 m et constamment sur ses talons ensuite.

- Dressel rejoint Biondi -

Manan VATSYAYANA

La jeune Canadienne, 4e du 400 m nage libre aux JO-2020 de Tokyo à seulement 14 ans, décroche sa première médaille olympique et visera encore l'or du 400 m quatre nages, 200 m papillon et 200 m quatre nages, pendant que Katie Ledecky s'offre un onzième podium aux Jeux et replongera - cette fois en ultra-favorite - pour le 1500 m mardi et le 800 m vendredi, ainsi que le 4x200 m jeudi.