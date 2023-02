NBA: Durant aux Suns et Irving aux Mavs viennent rebattre les cartes

L'arrivée de Kevin Durant à Phoenix, en provenance de Brooklyn, dans la dernière ligne droite du mercato de la NBA, clôturé jeudi, fait des Suns des favoris pour le titre de champion, Dallas nourrissant la même ambition avec l'intégration de Kyrie Irving dans ses rangs.

. Plein soleil sur les Suns

Nul ne sait comment se terminera la saison de Phoenix, mais elle aura été l'une des plus mouvementées de son histoire, entre le changement de propriétaire - Robert Sarver, accusé de sexisme, de misogynie et de racisme, ayant dû vendre la franchise - la démission du PDG Jason Rowley, également ciblé par des allégations de mauvaise conduite, et des résultats en dents de scie.

Le finaliste 2021 a connu un gros passage à vide en janvier, coïncidant également avec la blessure à l'aine de Devin Booker, au point de redescendre au 12e rang à l'Ouest, loin des play-offs.

Mais un redressement s'est opéré ces deux dernières semaines (les Suns sont 6e) et lundi, pour son premier jour en tant que nouveau propriétaire, le milliardaire Mat Ishbia a fait fort avec le recrutement de Durant, tenant sa promesse de ne "pas rester assis ici à compter les dollars". L'ailier de 34 ans, deux fois champion NBA (2017, 2018) avec Golden State, soigne actuellement une entorse au genou. Avant sa blessure, il tournait à 29,7 points de moyenne. Autant dire que le potentiel offensif des Suns apparaît énorme avec lui, Devin Booker (26,8 pts par match), DeAndre Ayton (18,4 pts) et Chris Paul (13,6 pts, 8,7 passes).

Reste à trouver le bon équilibre dans un collectif, également renforcé par l'intérieur TJ Warren, mais qui a perdu de précieux seconds couteaux, Mikal Bridges, Cam Johnson et Jae Crowder, depuis envoyé à Milwaukee par les Nets. . Les Mavs au galop Dimanche, Dallas avait frappé le premier en recrutant Kyrie Irving, pour l'associer au prodige Luka Doncic. Le meneur de 30 ans, aussi talentueux sur le parquet, que sujet à de nombreuses polémiques en dehors - il a été suspendu huit matches par les Nets après avoir publié sur Instagram et Twitter une référence à un film antisémite puis refusé de s'excuser, avant de s'y résoudre contraint et forcé -, vient apporter son savoir-faire en attaque (27 pts de moyenne). Champion NBA en 2016 avec Cleveland, aux côtés de LeBron James, il soulagera sur ce plan Doncic, meilleur marqueur de la ligue (33,4 pts) au prix d'un gros temps de jeu et sur lequel trop de choses reposent. Sur le papier, leur association peut faire d'énormes dégâts. Mais si Dallas a aussi récupéré un col bleu en la personne de Markieff Morris, il a perdu deux solides lieutenants, Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, partis à Brooklyn.