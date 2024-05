NBA: "je veux continuer sur ma lancée", prévient Wembanyama, désigné rookie de l'année

"Ce n'est pas suffisant", a-t-il déclaré. "Je veux continuer sur ma lancée et faire savoir à chacun qu'il fait partie de la famille et de l'histoire".

"Je pense que recevoir ce trophée ici, avec des fans, des enfants, et tout le monde heureux d'être là, c'est aussi une bonne sensation pour moi et une bonne représentation de l'amour que nous avons ressenti tout au long de l'année", a-t-il expliqué.

Wembanyama a souligné que cette récompense convoitée en NBA représentait les progrès que lui et ses coéquipiers des San Antonio Spurs avaient réalisés tout au long de la saison.

Wembanyama a été choisi à l'unanimité comme rookie de l'année, remportant les 99 votes de la première place après une saison au cours de laquelle il a réalisé une moyenne de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,6 tirs bloqués et 1,2 interceptions par match, ce qui est un record dans la ligue.

Tout au long de cette première campagne exceptionnelle, Wembanyama a affirmé qu'il se concentrait davantage sur l'évolution de l'équipe des Spurs que sur d'éventuelles récompenses individuelles.

"J'avais la responsabilité de mon équipe et le défi de rester dominant et utile à l'équipe, tout en demeurant en bonne santé", a-t-il rappelé. "Pour moi, c'était plus important que cela".