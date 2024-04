NBA: le Thunder finit en tête à l'Ouest, les Lakers de LeBron James à un match des play-offs

Alors que le suspense restait entier entre trois formations, le Thunder d'Oklahoma City a réussi à conserver la place de N.1 et donc l'avantage du terrain pour tous les play-offs à l'Ouest. Le Thunder a écrasé les Dallas Mavericks (135-86), qui avaient mis au repos leurs deux stars Luka Doncic et Kyrie Irving. Oklahoma City termine ainsi avec le même bilan que le champion Denver (57 victoires - 25 défaites), qu'il devance grâce à ses trois succès en quatre confrontations directes cette saison. Seulement 14e en 2021 puis 2022, et 10e à l'Ouest en 2023, la première place valide la reconstruction de la franchise avec un groupe jeune (moins de 25 ans de moyenne d'âge) mené par le Canadien Shai Gilgeous-Alexander. Troisième meilleur marqueur de la ligue avec 30,1 points de moyenne cette saison, "SGA" fait partie des trois favoris pour la distinction de MVP avec Luka Doncic et Nikola Jokic.

Jokic, vainqueur avec Denver de Memphis (126-111) a réussi lui à monter d'un cran lors de cette dernière journée à la 2e place, profitant de la défaite des Minnesota Timberwolves face à Phoenix (125-106). Les Wolves du pivot français Rudy Gobert (21 points, 7 rebonds), retrouveront les Suns de Kevin Durant, finalement sixièmes, dès le premier tour des play-offs qui débuteront le 20 avril.

. LeBron James et Stephen Curry sur un fil