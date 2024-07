Neisser Loyola bat le Suisse Alexis Bayard et se qualifie pour les huitièmes de finale

Neisser Loyola s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'épreuve individuelle de l'épée masculine en escrime aux Jeux Olympiques d'été de Paris dimanche. L'Arlonais, 22e mondial et 18e tête de série dans ce tableau, a battu le Suisse Alexis Bayard, 16e au ranking de la FIE et 15e tête de série, sur le score de 15-9.

En huitièmes de finale, il sera opposé au vainqueur du duel entre le Tchèque Jakub Jurka, 84e mondial et tête de série N.34, et le Hongrois Gergely Siklosi, N.1 mondial et 2e tête de série. Ce dernier est vice-champion olympique de Tokyo, champion du monde 2019 et vice-champion d'Europe en titre.

En mars dernier, Loyola a décroché la médaille d'argent à l'occasion de la manche de Coupe du monde d'escrime à l'épée à Tbilissi en Géorgie. Il avait signé le meilleur résultat de sa carrière dans la compétition. Le Gaumais avait déjà remporté une médaille d'argent à l'occasion du Grand Prix du Qatar, en janvier 2023. Il s'était paré de bronze aux Mondiaux du Caire en 2022.