Nele Gilis première Belge dans le dernier carré : "heureuse de rejouer sans douleurs"

Cet évènement disputé à Belleville aux Etats-Unis, rassemblant les 8 meilleurs joueurs et joueuses de la saison, voit d'ailleurs l'Anversoise, 28 ans, 6e mondiale, être la seule non-égyptienne en demi-finales dans une discipline que l'Egypte domine.

"Je suis vraiment très heureuse, surtout d'avoir pu jouer un bon niveau sans ressentir de douleurs", a confié Nele Gilis tracassée par plusieurs blessures ces derniers mois. "Je suis arrivée ici sans aucune attente particulière, juste celle de donner le meilleur de moi-même et voir jusqu'où je pouvais aller. J'adore m'entraîner dur et jouer dur, mais je n'en ai pas été capable ces derniers mois à cause des douleurs. Cette semaine, je me sentais beaucoup mieux, j'ai pu faire un bon bloc d'entraînement. Je repris confiance en mon corps et l'état d'esprit était bien meilleur. Je suis juste contente d'être de nouveau sur le court, c'est fantastique", a ajouté la joueuse belge au micro des organisateurs.