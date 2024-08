Nicola Philippaerts termine deuxième du Grand Prix et remporte l'épreuve de clôture

Nicola Philippaerts, 31 ans, a manqué de peu la victoire dans le Grand Prix du jumping quatre étoiles de Valkenswaard, aux Pays-Bas, dimanche. Dans un barrage à treize à 1m55, le Limbourgeois et son hongre de 11 ans Derby ont été devancés de 73 centièmes par le Néerlandais Gerben Morsink et son étalon belge Navarone. L'Américaine Laura Kraut, médaille d'argent par équipes aux Jeux Olympiques, s'est classée troisième avec son hongre belge Picco Bello.

Rik Hemeryk (Navarro) et Olivier Philippaerts (Poppemieke), qui ont écopé d'une pénalité dans le tour d'ouverture, ont terminé respectivement 14e et 16e. Avec huit points de pénalité, Wilm Vermeir (Magic) s'est classé 22e.

Peu après le Grand Prix, Nicola Philippaerts a remporté le prix de clôture, une épreuve de vitesse à 1m45. Avec sa jument de 10 ans Klaartje, il a devancé de plus d'une seconde son amie américaine Jessica Springsteen et sa jument belge Naomi. Le Britannique Matthew Sampson a pris la troisième place avec Fabrice. Rik Hemeryck (Inoui) et Wilm Vermeir (Eytuka) ont terminé septième et huitième avec quatre points de pénalité. Avec huit points de pénalité, Olivier Philippaerts (Kwik Tweet) a fini 14e.