Nicolas Colsaerts dégringole de la 24e à la 58e place en Corée du Sud

Le Bruxellois a, dans un premier temps, pu maintenir le par avec ses neuf premiers coups. Mais dans la seconde partie du parcours, il a dû concéder deux bogeys et deux double bogeys, et perdu un birdie. Avec un score total de 218 coups, deux au-dessus du par, il comptait dix coups de plus que l'Ecossais Robert MacIntyre, en tête avec 29 coups.

Celui qui a été deux fois champion du DP World Tour compte un coup d'avance sur son compatriote Scott Jamieson, l'Espagnol Pablo Larrazábal et le Sud-Corée Park Sang-hyun.