Noor Vidts débute l'heptathlon avec un record personnel sur 100m haies, Thiam est 16e

Vidts a couru la 3e et dernière série en 13.10, améliorant de 6 centièmes son record personnel, qu'elle avait établi le 7 juin dernier à l'Euro de Rome (13.16). Cette performance lui rapporte 1.109 points. Elle a été devancée dans sa série par la Suissesse Annik Kaelin (12.87) et l'Américaine Taliyah Brooks (13.00), qui prennent respectivement 1.144 et 1.124 points. Il s'agit également du trio de tête après la première épreuve.

Placée dans la deuxième série, Thiam a signé un chrono de 13.56, engrangeant 1.041 points. Son record personnel sur cette épreuve est de 13.21 depuis le 17 juillet 2022.