Nouveau record de Belgique pour Julien Watrin: "j'ai fait un pas en avant sur plan mental"

Julien Watrin et Alexander Doom se sont qualifiés vendredi pour la finale du 400m aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Istanbul.

Julien Watrin a amélioré son record de Belgique en demi-finale (45.82), et les deux Belgian Tornados peuvent croire en leurs chances en finale.

Le Luxembourgeois n'a été devancé que par le Norvégien Karsten Warholm (45.43). Julien Watrin a amélioré son propre record national, qui était de 45.88, pour signer le troisième meilleur temps des demi-finales.

"Je suis très heureux", s'est-il réjoui. "Dans le passé, j'ai souvent eu du mal dans la deuxième partie de la course, mais j'ai fait un pas en avant sur le plan mental. Je crois en mes chances en finale, je me sens bien dans ma peau. En finale, tout est possible. C'est génial que nous soyons deux Belges qualifiés. C'est super qu'Alexander soit là aussi", a-t-il conclu.

Alexander Doom a terminé troisième de sa demi-finale en 46.12, le sixième temps parmi les demi-finalistes. "Je savais que ça allait être une course difficile et qu'il allait falloir rester attentif", a commenté le Flandrien, 25 ans, qui s'est ainsi qualifié pour sa première finale individuelle dans un championnat majeur.