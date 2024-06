Olivier Philippaerts gagne à Stockholm, Guéry podium avec Quel Homme de Hus

Dans ce barème A 1m60, Olivier Philippaerts a réussi avec sa monture un second sans-faute (0-45.76) dans un barrage disputé entre dix combinaisons. "Enfin, enfin" a-t-il réagi après le barrage. "J'ai couru après cette victoire pendant des années et j'y suis enfin arrivé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dû me contenter de 2es et 3es places. Le niveau est très élevé ici, et tout le monde veut gagner. C'est pourquoi c'est si difficile. Je ne voulais pas terminer 2e et j'ai tout donné pour gagner. Nous avons pris des risques, mais ça a payé. Tout s'est bien passé, j'en suis tellement content."

La Suédoise Wilma Hellström avec Cicci Bjn est 2e (0-46.16). Jérome Guéry avec Quel Homme de Hus, 3e (0-46.93), monte sur le podium aussi.