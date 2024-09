Ostende surpris à domicile, premier succès pour Anvers, Courtrai toujours invaincu

Alors qu'Ostende s'est fait surprendre à domicile par Malines (75-79), Anvers a joué à se faire peur avant de remporter samedi son premier succès (82-76) face aux modestes Hollandais de QST United dans le cadre de la 3e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball. La soirée pour le moins animée a également vu les victoires de Courtrai à Groningue (70-99), de Leiden face à Louvain (78-77) et de Mons face à Alost (76-69 après prolongation).

Avec ces résultats, le classement provisoire (au pourcentage de victoires) affiche désormais Courtrai en tête, ex aequo avec Limburg (3 victoires-0 défaite) puis Zwolle (2v-0d). Avec 3 victoires et une défaite, Ostende occupe désormais la 4e place devant Mons, Leiden et le Brussels (2v-1d).

Après avoir mené 43-40 au repos, Anvers a connu un terrible passage à vide dans le 3e quart de sa rencontre face à QST United. Comptant un moment 15 longueurs de retard, les Giants ont eu la réaction nécessaire par Michael Flowers (28 points) et Kevin Tumba (15 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres) pour remporter un premier succès et faire un peu retomber la pression.