Pas de médaille pour Roger Habsch sur 200 m après une contamination au coronavirus

Roger Habsch était une de plus grandes chances de médaille de la délégation belge aux Jeux Paralympiques de Paris. Mais, le double champion du monde en titre et détenteur du record du monde a terminé à la 5e place du 200 m dans la classe T51, la faute à une préparation perturbée par une contamination au coronavirus.

Le Liégeois a réalisé un chrono de 42.35, bien loin de son record du monde (35.74). "Je voulais faire mieux qu'à Tokyo (médaille de bronze, ndlr). Sans ce coronavirus, j'aurais eu cette médaille, j'en suis certain", a réagi Habsch. "Cela ne sert à rien non plus de continuer à se morfondre. Je n'ai rien à me reprocher. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Avant de partir pour Paris, j'ai fait une prise de sang qui a montré que les conséquences de ma contamination au virus me gênaient encore. Cela fait trois mois que cela dure et j'en souffre aussi dans mon quotidien. Et je ne peux pas me faire mal sur la piste."

Habsch veut maintenant profiter d'un moment de détente. "Maintenant que la course est finie, je vais manger une frite et boire une bière. Si ce n'était pas pour les Jeux Paralympiques, je n'aurais pas participé. Mais ma place est ici. Je traverse une période difficile en ce moment mais j'en sortirai plus fort. Je vais continuer à travailler et je serai là dans quatre ans à Los Angeles."