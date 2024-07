Pauline Leclef, écartée avant les Jeux de Paris, met un terme à sa carrière internationale

La hockeyeuse Pauline Leclef, longtemps dans le noyau élargi des Red Panthers avant d'être écartée en vue des Jeux des Paris, a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. La fédération, via le compte Instagram de son équipe fanion féminine, l'a annoncé jeudi.

Leclef, 29 ans, avait fait ses débuts avec les Panthers en 2012, à 17 ans à peine, au lendemain des Jeux Olympiques de Londres, les derniers en date pour les Belges. Depuis lors, la joueuse de l'Herakles a récolté 132 matchs et marqué 15 goals sous les couleurs belges.

Malgré un bilan de 10 rencontres en Pro League en 2024, la milieu de terrain n'a pas été retenue pour le rendez-vous parisien. "J'aurais aimé terminer sur une note positive et réaliser mon rêve en devenant olympienne mais j'ai appris que, dans la vie, nous ne pouvons contrôler que nos efforts et notre attitude, le reste n'est pas entre nos mains", a écrit celle qui aura disputé trois Championnats d'Europe et deux Coupes du monde avec les Panthers.