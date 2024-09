Peter Genyn décroche la médaille de bronze sur 200 m en T51, Roger Habsch 5e

Genyn a réalisé un chrono de 38.65 pour finir sur la troisième marche du podium derrière le Canadien Cdoy Fournie, vainqueur en 37.64, et le Finlandais Toni Piispanen, deuxième en 38.55. Genyn décroche la 5e médaille paralympique de sa carrière après l'or sur 100 m à Rio de Janeiro en 2016 et à Tokyo en 2021, l'or sur 400 m à Rio et l'argent sur 200 m à Tokyo.

Il s'agit de la troisième médaille de la délégation belge dans ces Jeux Paralympiques après l'or de Maxime Carabin sur 400 m dans la classe T52 en para athlétisme et l'argent d'Ewoud Vromant sur la poursuite individuelle sur 3 km dans la classe C2 en para cyclisme sur piste.