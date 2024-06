Pieter Sisk éliminé en séries et amer: "Tout le monde dans ma série passe sauf moi"

Pieter Sisk n'a pas réussi à rejoindre les demi-finales du 800 mètres vendredi dans la session matinale des Championnats d'Europe d'athlétisme de Rome. Il a terminé 8e et dernier de la 4e et dernière série qu'il a emmenée sur des bases chronométriques élevées.

Et d'expliquer sa tactique. "Mon plan était de courir en tête et je pensais que 1:45 suffirait dans tous les cas. En fait, j'ai bien exécuté mon plan, mais certains adversaires m'ont surpris en courant aussi vite. Je savais que j'étais dans une série forte, mais je n'aurais jamais pensé que je finirais dernier ici".

Sisk s'est fait déborder dans la dernière ligne droite. "Tout le monde dans ma série passe sauf moi. Et ils le doivent au rythme que j'ai imposé. En fait, j'ai joué au lièvre pour les autres".

Pieters Sisk espère se rattraper aux Jeux de Paris où il est assuré de participer après ses 1:44.46 réalisés à Bruxelles le 25 mai.

"C'était peut-être la course de trop dans mon premier bloc de course", a-t-il reconnu. "Mais à partir de demain, une nouvelle période d'entraînement commence, ce qui me fait penser que je serai encore plus fort à Paris. Entre-temps, je ne courrai qu'un 600m à Liège et un 1.000m à Hengelo."