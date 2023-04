Play-offs de NHL: les Bruins, attention à ne pas vendre la peau de l'ours

Pour décrocher la septième Coupe Stanley de leur histoire, la première depuis 2011, les Bruins (les Ours bruns) devront passer au 1er tour l'obstacle des Florida Panthers et pourraient retrouver ensuite le Tampa Bay Lightning, sacré champion en 2020 et 2021.

"C'est une très belle équipe, très dangereuse, il faudra produire notre meilleur hockey pour les éliminer", a prévenu de son côté l'entraîneur de Boston Jim Montgomery.

Mais le record de victoires en saison régulière n'est pas forcément un bon présage pour les Bruins: Détroit et Tampa Bay qui co-détenaient cette marque avant cette saison 2022-23 avec 62 succès ne sont pas parvenus à remporter la Coupe Stanley après leur saison régulière record.

A l'Est toujours, les deux franchises de New York pourraient se retrouver en demi-finales de conférence, à condition de battre au 1er tour Carolina (2e meilleur bilan de la saison régulière) pour les Islanders et New Jersey pour les Rangers.