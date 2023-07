Possible adversaire des Belgian Cats vers les JO, le Brésil bat les Etats-Unis en finale

Le Brésil a été sacré champion des Amériques de basket féminin dimanche à Mexico en battant les Etats-Unis en finale 69-58 et s'est qualifié pour les tournois préolympiques de février prochain en vue des Jeux de Paris 2024.

Le Brésil et les Etats-Unis sont qualifiés pour les tournois préolympiques et sont de possibles adversaires des Belgian Cats. Le Canada, Porto Rico, la Colombie et le Venezuela disputeront eux des préqualifications du 5 au 13 novembre pour arracher les deux derniers billets des Amériques pour ces tournois préolympiques.

La Belgique, championne d'Europe, avait conquis son billet le mois dernier à Ljubljana de même que l'Espagne, la Hongrie, la Serbie et l'Allemagne. Pays organisateur des JO, la France disputera aussi les tournois préolympiques.

Pour l'Asie, la Chine, championne, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont leur billet.