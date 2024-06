Pour Florent Van Aubel, "il n'est pas possible de jouer tout un match à plein pot"

"Nous avons dominé cette 1re mi-temps de la tête et des épaules face aux Espagnols", a commenté le double buteur du jour Florent Van Aubel. "Nous avons été très bons, tant avec la balle que sans la balle. Nous avons ensuite quelque peu bâclé les deux derniers quart-temps. C'est un fait qu'il est impossible de jouer tout un match à pleine vitesse, mais là nous avons vraiment beaucoup trop diminué l'intensité. C'est ce que nous devrons améliorer dans les prochains matchs."

À la différence de jeudi lors de leur courte victoire 3-2, Van Aubel a trouvé son équipe beaucoup plus déterminante en général. "Nous avons essayé ce samedi un nouveau press, mais par contre en possession, nous faisons en sorte d'être plus dominants et d'accélérer la vitesse de la balle. Je pense que ce fut un match agréable à suivre pour les spectateurs."