Premier succès historique du Soudan du Sud aux Jeux, face à Porto Rico en basket

Les basketteurs sud-soudanais ont écrit une page de l'histoire de leur pays en remportant la première victoire de leur pays aux Jeux Olympiques en battant Porto Rico (90-79) dimanche au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Dans le groupe C, les États-Unis feront leur entrée en lice face à la Serbie à 17h15 dimanche.

Après un moment de flottement, puis les applaudissements de tout le stade de la banlieue lilloise et même des joueurs portoricains, l'hymne du Soudan du Sud s'est enfin fait entendre.

Dominants physiquement, les Bright Stars ont pris la mesure de leurs adversaires après un début de match raté, avec et sans ballon. Les organisateurs se sont trompés d'hymne au moment de diffuser celui du Soudan du Sud, provoquant la colère de plusieurs supporters et le désarroi des joueurs.

Sur le parquet, les Sud-Soudanais ont d'abord encaissé un 8-0 d'entrée, en partie l'oeuvre de l'ancien meneur des Metropolitans de Boulogne-Levallois Tremont Waters (18 points au total).

Puis ils sont entrés dans leur match, usant de leur avantage physique dans une opposition de style totale contre une équipe de joueurs plus petits axés sur le tir extérieur.

Mais le Soudan du Sud n'a pas suffisamment insisté dans la raquette portoricaine et était encore mené à la mi-temps (54-48). C'est dans le troisième quart que le pays d'Afrique de l'Est a fait la différence, trouvant un peu d'adresse de l'extérieur et se goinfrant de rebonds (55 à 37 dans ce secteur).