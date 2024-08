Qualifié en demi-finales, Michael Obasuyi sait qu'il doit mieux faire

Après un bon départ, Obasuyi a géré sa fin de course: "J'ai été un peu trop confiant quand j'ai senti que c'était dans la poche après mon bon départ. Ma seule tâche était de me qualifier et j'y suis parvenu, donc j'ai fait le travail, mais je vais me remettre à la disposition de l'entraîneur. Ce n'était vraiment pas mon intention de courir dans la réserve".

L'athlète de 24 ans sait qu'il devra mieux faire que son temps de 13.41 lors de la demi-finale mercredi. "L'objectif est d'égaler mon record de Belgique de 13.20. Je suis prêt pour cela. Atteindre la finale ici n'est pas mon objectif final, mais l'objectif minimum. Beaucoup de choses sont possibles". Obasuyi souhaite désormais se reposer, même s'il doit composer avec le "peu de luxe" du village olympique.