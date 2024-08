Rachid Meziane avant la France: "Il faudra être prêt mentalement et fort techniquement"

Le visage des Françaises a bien changé depuis la demi-finale de l'Euro perdue (67-63) par les Bleues à Ljubljana. Si Sandrine Gruda, la "Ann Wauters" française, non sélectionnée, a été privée de la dernière grande compétition de sa carrière, Marine Johannes (13,8 points de moyenne) et Gabby Williams (14 pts) sont cette fois de la partie. Cette "traction arrière", comme la définit Rachid Meziane, tire l'équipe de France.

"C'est une équipe ultra agressive, qui va chercher à casser notre rythme, notre fluidité et notre jeu de passes. Cela peut vraiment venir enrayer la machine", a analysé le technicien des Belgian Cats originaire de Clermont-Ferrand. "À nous de trouver les leviers pour pouvoir faire en sorte de rester offensivement dans le jeu de passe. Il faudra tenter de trouver des alternances entre le jeu intérieur et extérieur, cela va être la clé. Elles ont des joueuses qui peuvent mettre beaucoup de pression, qui sont sur tous les ballons et qui coupent les lignes de passes. Il va falloir trouver des alternatives. Il y a du talent et un collectif en face. En plus, il y aura un sixième homme dans les tribunes. À nous d'être forts mentalement et prêts techniquement".