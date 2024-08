Rachid Meziane fier : "on a joué les yeux dans les yeux avec la meilleure équipe du monde"

Après un match sans contre l'Allemagne (83-69), les Cats ont affiché un tout autre visage, notamment dans l'envie et la cohésion, face aux États-Unis (74-87), jeudi au stade Pierre Mauroy de Lille. "Ce n'était pas facile de réagir après la déception de cette défaite lundi mais on a montré qu'on avait du caractère. On a démontré qu'on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec la meilleure équipe du monde", a déclaré Rachid Meziane après ce match de la 2e journée du groupe C du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques.