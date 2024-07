Rachid Meziane pique ses joueuses : "Certaines n'ont pas pris leurs responsabilités"

Orpheline de Julie Allemand, son habituelle meneuse, la Belgique devait se réinventer à bien des égards. "Je ne donnerai pas de noms car je préfère endosser l'entière responsabilité mais certaines joueuses n'ont pas assumé leur rôle, notamment offensivement. Défensivement, quand vous prenez autant de points, c'est tout l'effectif qui a manqué de discipline, de rigueur et de dureté", a asséné Rachid Meziane dans les catacombes du stade Pierre Mauroy de Lille.

Menées de 21 points à la mi-temps, les Belges ont réalisé une belle entame de second acte, portées par 20.211 fans, essentiellement acquis à la cause belge. "Les filles sont revenues sur le terrain avec un plan de jeu, en se disant simplement qu'elles devaient jouer et qu'elles n'avaient rien à perdre. Mais nous n'avons pas été capables d'être assez solides et consistantes pour revenir."