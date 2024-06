Rani Rosius, éliminée en demi-finales du 100m: "Pas super, pas fluide comme la veille"

Meilleur chrono des séries préliminaires samedi en 11.20 secondes, Rani Rosius a démontré sa belle forme à l'Euro de Rome. La Limbourgeoise, qui avait titillé son record personnel de 2/100, savait qu'elle devait courir plus vite en demies si elle voulait devenir la première Belge depuis Kim Gevaert à rejoindre la finale européenne du 100 mètres.

Elle n'y est pas parvenue. Rosius a pris la 5e place de la première demi-finale où seules les deux meilleures se qualifiaient directement.

Son chrono de 11.25 (13e des demi-finalistes), après le plus mauvais temps de réaction de sa course (231/1000), ne lui a pas permis de figurer dans le top 8 qui se disputait le titre et les places sur le podium peu avant 23 heures.