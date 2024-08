Rani Rosius et Delphine Nkansa éliminées en demi-finales du 100 m

Alignée dans la première des trois demi-finales, Rosius n'est pas parvenue à rééditer sa performance des séries où elle avait battu son record personnel en 11.10. La Limbourgeoise a terminé 8e de sa course en 11.29, à 30 centièmes de seconde de l'Américaine Melissa Jefferson, la plus rapide de la série en 10.99.

Nkansa, présente dans la troisième et dernière demi-finale, n'a pas réussi non plus à réaliser l'exploit en prenant la 7e place de sa demi-finale en 11.28, à huit centièmes de son record personnel qu'elle avait égalé en séries (11.20). La Jamaïcaine Tia Clayton a remporté la course en 10.89.