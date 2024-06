Rani Rosius reste gênée par ses tendons d'Achille, "très douloureux" à Heusden-Zolder

Aidée par un vent favorable de 2,8 m/s, Rani Rosius a couru le 100m en 11.26, huit centièmes de plus que son record personnel, samedi lors de la Nuit de l'Athlétisme à Heusden-Zolder. L'athlète a indiqué après la course toujours ressentir une douleur aux tendons d'Achille.

Lors des Championnats d'Europe à Rome, Rosius avait déjà évoqué ses tendons d'Achille. À Heusden-Zolder, la douleur a semblé plus forte encore. "Mes deux tendons sont enflammés", a-t-elle déclaré après la course. "Apparemment, cela ne devrait pas faire mal de courir avec, mais j'ai eu très mal aujourd'hui". Les tendons de Rosius ne devraient pas pouvoir se reposer dans les jours à venir puisque la Limbourgeoise sera alignée sur le 100 mètres à Liège mercredi, puis sur le 100 mètres et le 4x100 mètres à Genève samedi. "Je veux toujours aller à Paris sur les deux distances" explique-t-elle.

Sur le 100 mètres, Rosius est 29e au classement des qualifications olympiques, où les 56 premières sont qualifiées pour les Jeux. Sur le 4x100, les Rockets belges occupent la 16e place du classement, la dernière qualificative pour les Jeux. "On peut encore s'améliorer à Genève" a commenté Rosius. Les autres pays ont toutefois jusqu'au 30 juin pour tenter de déloger les Belgian Rockets du top 16 mondial.