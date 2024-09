Reprise dimanche des championnats de hockey en Division Honneur

L'équipe championne dirigée par Pascal Kina n'est pas restée inactive non plus durant l'entre-saison puisqu'elle a attiré le sleeper attitré des Red Lions Alexander Hendrickx, en provenance de Pinoké aux Pays-Bas.

Chez les dames, on voit difficilement une autre équipe inquiéter les Gantoises, quadruples tenantes du titre. Kevan Demartinis peut toujours compter sur un noyau stable avec un entre-jeu de feu, composé d'Hélène Brasseur, Alix Gerniers, Barbara Nelen et Michelle Struijck, grandes artisanes de la 4e place des Red Panthers aux JO de Paris.

Le déroulement et le format des championnats sont les mêmes que les trois dernières saisons avec une compétition régulière de 22 rencontres, en aller et retour pour les 12 équipes engagées, avec playoffs pour le titre pour les 4 premières au classement du 1er tour, avec demi-finales et finales, également disputées en aller/retour. Les finales pour les 2 titres sont programmées les 24 et 25 mai.