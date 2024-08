Riffa et ses Belges éliminés en quarts de finale à Sükhbaatar

Riffa et ses Belges ont été éliminés en quarts de finale du tournoi Challenger de basket 3x3 de Sükhbaatar dimanche en Mongolie.

Thibaut Vervoort, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck ont été battus 15-21 par les Serbes de Liman avec 5 points de Foerts, 4 de Vervoort et Van Oosterwyck et 2 d'Augustijnen.

Les joueurs belges de l'équipe bahreïnienne avaient terminé en tête de leur groupe samedi après des victoires 21-8 contre les Mongols de Zavkhan et 19-16 contre les Japonais de Saitama.