Riffa et ses Belges qualifiés pour les quarts de finale

Riffa et ses Belges se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi Challenger de basket 3x3 de Pristina samedi au Kosovo.

Dennis Donkor, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck ont débuté par une défaite 16-17 face aux Malgaches d'Antananarivo avec 6 points de Donkor et Foerts, 3 d'Augustijnen et 1 de Van Oosterwyck.

Les joueurs belges de l'équipe bahreïnienne ont ensuite réagi par un succès 21-19 contre les Lettons de Kandava. Donkor a inscrit 10 points, Augustijnen 5, Foerts 4 et Van Oosterwyck 2.