Ronnie O'Sullivan ne laisse aucune chance à Vafaei et rejoint Luca Brecel en quarts

Ronnie O'Sullivan, N.1 mondial et septuple champion du monde, sera l'adversaire de Luca Brecel (WS 10) en quarts de finale du Championnat du monde de snooker. Samedi, au Crucible Theatre de Sheffield, l'Anglais, tenant du titre, a dominé 13-2 l'Iranien Hossein Vafaei (WS 23) au deuxième tour.

O'Sullivan, 47 ans, a remporté le titre mondial en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 et l'an passé.

Vendredi, Brecel a créé l'exploit en éliminant le Gallois Mark Williams, triple champion du monde et 8e mondial, 13 à 11.

Brecel, 28 ans, a franchi le premier tour du Mondial pour la première fois en six participations.

"The Rocket" et "The Belgian Bullet" se sont rencontrés à quatre reprises. O'Sullivan s'est imposé trois fois, notamment lors de leur dernière confrontation, en début d'année au Masters (6-1).