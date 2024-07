Roos Vanotterdijk qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon: "J'ai pris du plaisir"

"Depuis l'Euro et le fait d'être aux Jeux font que ma saison est déjà réussie. Je n'ai pas d'objectifs de place ni de temps. Je veux juste profiter et prendre de l'expérience pour la suite de ma carrière", a commenté Roos Vanotterdijk en zone mixte, qui a rempli cet objectif-là aussi.

"Je n'ai pas trop forcé pendant les premiers 50 mètres et j'ai tout donné ensuite. Je suis bien resté concentrée. Il y a toujours ce stress sain avant la course, mais je ne suis pas dans l'obligation de faire quelque chose ici. Pour les demi-finales, je veux faire pareil et prendre du plaisir. J'ai encore de la marge, tout le monde a encore de la marge, personne ne fait jamais une course parfaite".